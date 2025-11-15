A Milli Futbol Takımı Bursa’da Bulgaristan’ı ağırlıyor! Karşılaşma başladı...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan mücadelede nefesler tutuldu. Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

BULGARİSTAN: Mitov; Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Gruev, Krastev, Kraev; Dimitrov, Rusev, Despodov

"ACELECİ DAVRANMAYACAĞIZ"

Vincenzo Montella maç öncesi şu açıklamaları yaptı: "Ön taraftaki futbolcularımızla kestirilemez oyunumuza devam ettirip arka taraftan da devamlılık getirip dengeleri sabit tutabilecek bir değişiklik yaptım. Oğuz Aydın'ı bu nedenle tercih ettim. Aslında topa sahip olma oyunumuzu devam ettirmeliyiz, oyunu domine etmeliyiz. Son dönemlerde gelişen bir takım Bulgaristan. Son maçta İspanya'ya karşı geliştiklerini gösterdiler. Sabırlı olmalıyız. Aceleci davranmayacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kalitemizi biliyoruz. Doğru yerlerde hamleler yaparak sonuca gitmek istiyoruz."

Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı. Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.