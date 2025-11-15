Aliağa FK’nın iki farklı yüzü

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Aliağa FK, iç saha ve deplasmanda farklı performans sergiliyor. İzmir ekibi, geride kalan 12 karşılaşmada hanesine yazdırdığı 25 puanın 18'ini taraftarı önünde toplarken, iç sahada oynadığı 6 müsabakanın tümünden galibiyetle ayrılmasını bildi ve evinde en iyi performansı sergileyen ekip oldu. Sarı-siyahlılar evindeki başarılı performansı deplasmana yansıtamadı. İzmir ekibi gurbette oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı ve hanesine sadece 7 puan yazdırdı.