Bodrum’a genç stoper

TRENDYOL Birinci Lig'de zirve yürüyüşünü sürdüren Bodrum FK, bahis skandalına karışan ve 45 gün ceza alan Ali Aytemur'un haberiyle sarsıldı. Savunma bölgesinde sezon başında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Burhan Eşer bu gelişmenin ardından yönetimden devre arasında takviye istedi. Kurmaylar, Eşer'in verdiği rapor doğrultusunda çalışmalara başladı. Bodrum FK'nın devre arasında Fenerbahçe forması giyen Yiğit Efe Demir için harekete geçtiği öne sürüldü. Yeşilbeyazlıların geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bodrum FK'nın İstanbul ekibiyle ilk teması kurduğu öğrenilirken, genç oyuncunun forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği gelen bilgiler arasında. Futbola İzmir ekibi Altınordu'da başlayan ve buradan Fenerbahçe altyapısına genç savunmacı, sarı-lacivertlilerin tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. İlk olarak iki sezon önce kiralık gittiği Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Yiğit Efe, Ankara ekibinde 17 maçta forma giyip 1 asist yaptı. Geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan başarılı futbolcu, 37 müsabakaya çıkıp 2 asist yaptı. Yiğit, Karagümrükle Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Bodrum FK'nın Yiğit Efe Demir'i liste başına çektiği ve kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.