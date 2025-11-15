Fener’de rota 8

Süper Lig ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de yönetim de devre arası dönemde nokta atışı transfer planlıyor. Sarı-lacivertli takım, ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek istiyor. Bu doğrultuda İstanbul ekibi listesine Feyenoord'da forma giyen Quinten Timber ve Leipzig'de görev yapan Christoph Baumgartner'i aldı. Fenerbahçe, transfer döneminde iki yıldızdan birini kadroya katmak için temaslara başladı. Sezon sonu bedelsiz ayrılacak Timber için Fenerbahçe, Feyenoord'u makul bir bonservis bedeline ikna etmek istiyor. Önceliği sözleşme uzatmak olan Feyenoord cephesi ise oyuncusunu bedelsiz kaybetmek yerine bonservis bedeli kazanmayı da bir opsiyon olarak tutmak istiyor. Feyenoord ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek Timber ile 1 yıldan uzun süredir sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, Hollanda devi yıldız oyuncusunu şu ana kadar yeni sözleşme konusunda bir türlü ikna edemedi. Piyasa değeri 30 milyon Euro civarında gösterilen merkez orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

TAM BİR JOKER OYUNCUSU

Öte yandan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Christoph Baumgartner'i tekrar listesine dahil etti. 26 yaşındaki Baumgartner, orta sahanın yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilen joker bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Avusturyalı orta saha hem skorer hem de oyun kurucu rolünü de üstlenebiliyor. Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun favorisi olan Avusturyalı futbolcu için şartları zorlamayı planlıyor. Leipzig forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Baumgartner, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

SARI-LACİVERTLİLERE UEFA'DAN CEZA

UEFA, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye maçta çıkan olaylar nedeniyle para cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, sarılacivertlilere taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, tesislere verilen zarar ve tribünde meşale yakılması sebepleriyle 30 bin, sahaya madde atılması gerekçesiyle 25 bin ve takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 8 bin olmak üzere toplamda 78 bin Euro para cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca bir sonraki deplasman maçı için F.Bahçeli taraftarlara bilet satışı yasağı kararı alan kurulun, bu yaptırımı, 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya aldığı belirtildi.

"İRFAN CAN VE CENK GÜNDEMİMDE DEĞİL

FENERBAHÇE teknik direktörü Domenico Tedesco, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili açıklamalar yaptı. Kadro dışı kararının süreceğini belirten Tedesco, "İrfan Can ve Cenk'le alakalı yeni bir gelişme yok. Kulüp yeni bir şey olursa açıklar. Başkanımız bu konuda açık konuşuyor. Bu benim için gündemde olan bir konu değil" ifadelerini kullandı.