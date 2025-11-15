Icardi’ye milan kancası

G.SARAY'DA Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. İtalyan spor gazetesi Tuttosport, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun gelecek sezon büyük ihtimalle Serie A'ya geri döneceğini öne sürdü. Haberde, uzun süredir 9 numara arayışında olan Milan'ın Icardi'yi listesinde ilk sıraya aldığı belirtildi. Eğer transfer gerçekleşirse, Icardi 2013-2019 yılları arasında formasını giydiği Inter'in ezeli rakibi Milan'da sahneye çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla son üç sezonda toplam 102 maça çıkan Icardi, 67 gol ve 22 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

GARDİ'DEN FLAŞ SÖZLER

BU arada menajer George Gardi, Icardi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Gardi, "2023 yazında, taraftarların sevgisi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen 3 yılda 120 milyon Euro üzerindeki teklifi reddetti. Geleceği ise belirsiz. Kulübün onun geleceği için en iyi kararı vereceğinden eminim ve verdikleri karar doğru olacaktır" diye konuştu.

OSİMHEN YİNE YILDIZLAŞTI

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play- Off Yarı Final maçında Nijerya ile Gabon, Fas'ta karşı karşıya gelirken G.Saray'ın golcüsü Victor Osimhen attığı iki golle maça damga vurdu. Tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan takım 4-1'lik skorla Nijerya oldu ve adını finale yazdırdı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, karşılaşmanın 102. dakikasında ilk golünü attı. 110. dakikasında ise ceza sahası içinde ağları havalandırdı. Gabon'un tek sayısını ise bir diğer G.Saraylı oyuncu Mario Lemina kaydetti.

EREN ELMALI TAM 7 MAÇTA YOK

G.SARAYLI futbolcu Eren Elmalı, bahis soruşturması nedeniyle PFDK'dan aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarında takımda yer alamayacak. Cezalı futbolcu, Aralık sonunda takıma dönecek. PFDK cezası nedeniyle kaçıracağı maçlar şöyle: Gençlerbirliği, Union Saint-Gillolise, Fenerbahçe, Samsunspor, Monaco, Antalyaspor ve Kasımpaşa.