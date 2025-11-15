Kaf-Kaf’a gençlik aşısı

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp liderlik koltuğunu Kütahyaspor'a kaptıran zirve takipçisi Karşıyaka'da 18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipci profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızda yetişen 2007 doğumlu genç kalecimiz Sadri Ege Dipci ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kendi öz kaynağımızdan yetişen oyunculara fırsat vermek ve altyapımızdan A takımımıza düzenli geçişler sağlamak, kulüp felsefemizin en önemli parçalarından biridir. Sadri Ege'ye profesyonel futbol hayatında başarılar diliyor; kulübümüzün renklerini uzun yıllar başarıyla temsil etmesini temenni ediyoruz" denildi. Bodrum doğumlu Ege, bu sezon kupada 1 maçta görev yaptı.

ÖMER İÇİN İNDİRİM

Karşıyaka'nın sezon başında Kütahyaspor'dan transfer edip, Ankaraspor'da forma giydiği dönemde bahis oynaması gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti alan santrforu Ömer Faruk Sezgin'in cezasında indirime gidilmesi gündeme geldi. Ömer Faruk için tahkime gidecek olan Karşıyaka'nın cezanın indirimini talep edeceği öğrenildi.