Karşıyaka’da Candost imzaladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Faruk Beşok'la yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevi için Candost Volkan'la anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Yeşilkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine TED Ankara Kolejililer Basket'te başlayan, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'da yardımcı antrenörlük yapan ve son olarak bu sezonu Yalovaspor Basketbol'da başantrenör olarak tamamlayan Candost Volkan, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Candost Volkan'ın Karşıyaka'mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyor, kendisine hoş geldin diyor ve birlikte büyük hedeflere ulaşmayı diliyoruz" denildi. Candost Volkan ilk kez bugün Manisa Basket ile oynanacak maçta saha kenarında olacak.