Trabzonspor’da Camara sesleri

DEVRE arasında orta sahasına takviye yapmayı düşünen Trabzonspor aradığını Yunanistan'da buldu. Bodro-mavililerin, PAOK'un 28 yaşındaki Gineli orta sahası Camara'yı takibe aldığı iddia edildi. Kulübüyle 2027'ye kadar mukavelesi bulunan oyuncu için devre arası teklif yapılmasının gündemde olduğu kaydedildi. Merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero pozisyonunda da oynayabilen 1,82 boyundaki futbolcu bu sezon PAOK formasıyla 15 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti. Gine Milli Takımı formasını da 30 kez giyen Camara'nın da bu ilgiden memnun olduğu ve teknik direktör Fatih Tekke'nin de oyuncuya onay verdiği öne sürüldü.