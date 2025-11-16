Bizim çocuklar garantiledi!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 yendi, Play-Off'u garantiledi. 12. dakikada milli takımın sol taraftan gelişen atağında Kenan Yıldız, rakibini geçerek ceza alanına girdi. Kenan'ın pasında altıpas önündeki Kerem'in vuruşunda, top yandan auta çıktı. 16. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan, direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak, barajdan döndü. Maçın hakemi, pozisyonda elle oynandığını tespit ederek penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltıyı kullanan Hakan, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

SKORU CHERNEV BELİRLEDİ

22. dakikada Hakan'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem'in şık vuruşunda, kaleci Mitov sol tarafına uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. A Milli Futbol Takımı, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rusev'in sert şutunda top yan direkten döndü. 66. dakikada Arda'nın sağ kanattan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Kenan'ın çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 78. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Rusev'in plasesini kaleci Uğurcan kornere çeldi. 83. dakikada sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chernev topu kalesine gönderdi ve skoru belirledi: 2-0.

TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, adeta bir görsel şölen oluşturarak ay-yıldızlı kafileyi meşale ve tezahüratlarla karşılarken, milliler stada coşkulu bir şekilde giriş yaptı. Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldururken, karşılaşma boyunca tezahüratlarla millilere tam destek oldu.

MONTELLA'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Montella, Eren Elmalı, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerlerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.