Fener’e Alman panzeri

Milli araya moralli giren Süper Lig devi Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kadro planlamasına hız verdi. Yönetim, devre arası için yıldız bir orta saha transferine odaklanırken, Alman çalıştırıcının önceliği de netleşti. İtalyan basınından Leggo'nun haberine göre Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin en tepesine Leon Goretzka'yı yazdı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için sarı-lacivertliler ocak ayında resmi adımı atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin bu transfere en büyük rakiplerinden biri ise tanıdık bir isim. Bir dönem sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük yapan Damien Comolli, şu anda görev yaptığı Juventus adına Goretzka için devrede.

SARAN DEVREDE

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ocak ayında agresif bir transfer politikasına yönelmesi bekleniyor. Sarılacivertlilerin bu hamlesi, şampiyonluk yarışında kadro derinliğini artırma konusunda kritik önem taşıyor. Yurtdışında bir çok ismi listesine alan Kanarya yönetimi, 30 yaşındaki Alman orta sahayı transfer ederek rakiplerine psikolojik olarak üstünlük kurmayı da hedefliyor. Fenerbahçe'de yeniden huzur ortamını sağlayan ve başarıyı getiren Başkan Sadettin Saran, Tedesco'nun bir numaralı tercihi olan Goretzka'yı transfer etmek için tüm imkanlarını seferber etti.