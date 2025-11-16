Göz-Göz’den yeni hamle

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için mücadele eden Göztepe'de transferde gündeme sürpriz bir isim geldi. Genç ve adı duyulmamış isimlere yönelerek onları parlatmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Kabwe Warrios FC forması giyen Jackson Kampamba için harekete geçtiği öne sürüldü. Futbola ülkesi Zambiya'da başlayan 22 yaşındaki oyuncu, sağ kanat mevkiisinde görev yapıyor. Hızı ve top hakimiyeti ile öne çıkan Kampamba'yı teknik direktör Stanimir Stoilov'un da istediği öğrenildi. Genç yıldız adayı Afrika Karması'nın da formasını giyiyor. Göztepe'nin geleceği parlak ismi son iki sezondur takip ettiği belirtiliyor. Afrika'da ciddi yatırımlar yapan daha önce Anthony Dennis'i alan Göztepe'nin şu an altyapısında da iki Afrikalı oyuncu bulunuyor. Stoilov'un hem hücumda hem de savunmada oynayabildiği için Kampamba'yı istediği öne sürüldü. İKİ

YILDIZ DA ONAYLADI

Bryan Meyo Ngoua ve Mamadou Doumbia'yı da isteyen Göz-Göz'ün Brezilya ve Afrikalı oyuncuları harmanlayarak Avrupa hedefine ulaşması hedefleniyor. Oyuncunun Göztepe'de forma giyen Malcom Bokele ve Miroshi ile de görüşerek takım hakkında bilgi aldığı iddia edildi. İki yıldız ismin olumlu refaransı sonrası oyuncunun da Göztepe'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı iddia edildi. Göztepe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun takımıyla yeniden temasa geçip transferi bitirmesi bekleniyor.

SARI-KIRMIZILILARDAN STOJİLKOVİC BOMBASI

GÖZ-GÖZ'ÜN kış transfer dönemi için sürpriz bir santrafor hamlesi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı kurmayların Polonya Ekstraklasa ekibi Cracovia'da forma giyen 25 yaşındaki Filip Stojilkovic'i radarına aldığı öne sürüldü. Bu sezon ligde 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan İsviçre-Sırp forvetin etkili bir oyuncu olduğu belirtildi. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, Göztepe'nin Stojilkovic'i kış transfer dönemi için hazırlıklarına başladığı iddia edildi.

SORUNU ÇÖZECEK

GÖZTEPE'NİN bu sezon hücum hattında sorunlar yaşadığı, sarı-kırmızılıların savunma oyuncularından aldığı verimi golcülerinden alamadığı biliniyordu. Kış transfer dönemine ve Ocak ayına kısa bir süre kala, transfer trafiğinin hızlanması yine gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Cracovia için nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

GOLCÜLERE ÖZEL İDMAN

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov milli arada hücum hattındaki sıkıntıyı çözmek için düğmeye bastı. Bulgar teknik adam, bu sezon verim alamadığı golcüler Janderson ve İbrahim Sabra'ya özel program verdi. Janderson bu sezon 12 maçta, İbrahim Sabra ise 7 karşılaşmada fileleri sadece birer kez sarsmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin diğer forveti Juan ise 11 müsabakada 5 gol atarak takımın en skorer ismi oldu.

TALİPLERİ VAR

GÖZTEPE'NİN kadrosuna katmak istediği Jackson Kampamba için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öğrenildi. Özellikle Belçika ve Norveç ekiplerinin oyuncuyu almak için teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Ancak 22 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin son dönemde başardıkları ve takımdan yüksek bonservis bedelleriyle yolladığı oyuncular nedeniyle ilk tercih olarak sarı-kırmızılıları gördüğü öğrenildi.