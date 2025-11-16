Manisa’da operasyon zamanı

TRENDYOL 1. Lig'de zor günler geçiren ve son olarak tüm Türkiye'yi şok eden bahis skandalıyla sarsılan Manisa FK'da operasyon sürecek. Geçtiğimiz günlerde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden ve Taner Taşkın'ın yerine Mustafa Dalcı'yı takımın başına geçiren siyahbeyazlılarda yönetim devre arasında yapılacak operasyon için yeni teknik adam Mustafa Dalcı'nın raporunu bekliyor. Adana Demirspor maçıyla göreve başlayacak olan Dalcı'nın ligin ilk yarısındaki maçlarda oyuncuların göstereceği performansa göre gidecek ve kalacak isimleri belirlemesi bekleniyor. Türkiye'yi şok eden bahis skandalına ismi karışan Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul, Fırat İnal, Samet Karabatak ile ilgili ise kurmayların önümüzdeki günlerde toplanarak bir karar vermesi bekleniyor.

TRANSFER LİSTESİ ELİNDE

DALCI'NIN elinde bir transfer listesi olduğu öğrenilirken, oyuncuların son durumunu gördükten sonra kararını vereceği ve yönetime detaylı bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Manisa Futbol Kulübü, geriye kalan maçlarda sırasıyla Adana Demirspor, Pendikspor (D), Vanspor Futbol Kulübü, Serikspor (D), Keçiörengücü ve Sakaryaspor (D) ile karşıkarşıya gelecek.