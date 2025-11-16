Real Betis’ten flas Amrabat kararı

FENERBAHÇE, Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya kattığı Amrabat'tan beklediği verimi alamayınca deneyimli oyuncuyu sezon başında Real Betis'e kiralamıştı. La Liga ekibiyle şu ana kadar 9 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, sergilediği istikrarlı görüntüyle Betis'in transfer öncelikleri arasına girdi. İspanyol basınındaki haberlere göre Real Betis, Amrabat'ın bonservisini almak istiyor ancak transferin önünde iki önemli engel bulunuyor. Bunlardan ilki Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'luk talebi ve Amrabat'ın yüksek maaşı. Betis'in, sarılacivertli kulüple masaya oturup daha düşük bir bedel için pazarlık yapmaya hazırlandığı belirtildi.