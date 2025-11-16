Trabzonspor’dan savunma hamlesi

STOPER rotasyonuna takviye planlayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Polonya basınında çıkan haberlerde, bordo-mavili Karadeniz ekibinin, Polonya ekiplerinden Lech Poznan'da oynayan 24 yaşındaki stoper Alex Douglas ile ilgilendiği savunuldu. İsveçli stoperin Trabzonspor'un listesinde olduğu ve ocak ayında görüşmelerin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Karadeniz devinin daha önce de Alex Douglas ile ilgilendiği ve oyuncuyu yakından tanıdığı kaydedildi. Alex Douglas'ın Polonya kulübü Lech Poznan ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Polonya'ya transfer olan Douglas'ın piyasa değerinin 2 milyon Euro olduğu anımsatıldı.