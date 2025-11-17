Türkiye'de bir dönem fırtınalar estiren Boşna Hersekli oyuncu Edin Visca gözden düştü. Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-12 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 35 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon avro karşılığında Trabzonspor kadrosuna katılmıştı. Tecrübeli futbolcu, bir sezonu TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 15. sezonunu yaşayarak en istikrarlı oyuncuların başında geldi. Trabzon'da takım kaptanlığı görevine getirilen deneyimli futbolcu, iki takımda toplam 526 resmi karşılaşmaya çıkarken 131 kez ağları havalandırdı ve asistleriyle lige damga vurdu.

4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktör Fatih Tekke, 35 yaşındaki oyuncuya ligin 12 haftasında fazla süre vermedi. İlk 12 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev yapan Visca, 173 dakika sahada görev yaarken skor katkısı sağlayamadı. Edin Visca, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021- 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013-2014'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.