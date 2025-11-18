Ataman devleri açıkladı

2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan 12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile 30 Kasım Pazar günü ise saat TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Kadromuz şöyle: Ercan Osmani (Anadolu Efes), Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş GAİN), Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim (Fenerbahçe Beko), Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz (Tofaş), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Sertaç Şanlı (Dubai Basketball / BAE), Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan)