Bodrum içe döndü

Trendyol 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Bodrum FK, ocak ayı transfer dönemine yönelik planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. Muğla temsilcisi, özellikle zirvedeki konumunu korumak ve sezon sonuna kadar istikrarlı bir performans göstermek adına kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmek yerine mevcut oyuncularla yola devam etmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Bu doğrultuda kulüp yönetimi, ocak ayında gerçekleştirilecek transfer döneminde ağırlığını iç transfere ve mevcut sözleşmelerin yenilenmesine verecek. İstikrarı korumak isteyen kurmayların kadroda sürekli değişiklikler yapmak istemediği ve kemik bir kadro ile uzun yıllar devam etmek istediği ifade edildi. Yönetimin özellikle sözleşmeleri gelecek yaz sona erecek oyuncularla masaya oturmayı planlıyor.

ALTI İSİM GÖRÜŞME ODASINA

Hedefteki isimler arasında Celal Dumanlı, Pedro Brazao, Fredy, Mert Yılmaz, Omar Imeri ve Cenk Şen bulunuyor. Bu 6 oyuncunun takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, yönetim de hem oyuncuların motivasyonunu artırmak hem de takımın saha içi uyumunu bozmayacak şekilde anlaşmaları hızlandırmayı amaçlıyor. Milli arada oyuncular ile masaya oturup ön görüşme yapacak kurmayların daha sonra oyuncular için imza için masaya oturması bekleniyor. Oyuncuların Bodrum FK'da mutlu olduğu ve kalmaya istekli oldukları gelen bilgiler arasında.