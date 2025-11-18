FIFA’dan TFF’ye ret

Türkiye'yi derinden sarsan bahis soruşturması kapsamında PFDK'nın verdiği cezalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kurmayları, FIFA'ya ilave transfer dönemi talebinde bulunmuştu. FIFA'dan TFF'ye olumlu cevap gelmedi. Federasyon dün yaptığı açıklamada FIFA'nın TFF'nin talebini reddettiği duyurdu. FIFA'nın bir çok oyuncusu ceza alan kulüpleri korumak adına yapılan ek transfer dönemi talebini reddetmesinin ardından TFF, İkinci Lig için statü değişikliğine gidildiğini açıkladı.

ÇARE AMATÖRDE

Yapılan resmi açıklamada, "Amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Mevcut statü gereğince TFF 3. Lig Kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir 3. Lig'de olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Ligde de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır" denildi.