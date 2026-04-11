İzmir barajlarında canlılık! Tahtalı Barajı’ndan, Gördes Barajı’na kadar güncel durum nedir? | İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İZSU verilerine göre Tahtalı Barajı 'nda doluluk oranı yüzde 52,52'ye çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç katına yükseldi. Barajdaki kullanılabilir su miktarı 149 milyon 288 bin metreküpe ulaşırken, son günlerde artış eğiliminin sürdüğü bildirildi.

Gördes Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 39,85'e yükselirken, kullanılabilir su hacmi 174 milyon 502 bin metreküpe ulaştı. Kentteki diğer barajlarda ise Ürkmez yüzde 98,78, Balçova yüzde 95,03 ve Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 82,23 doluluk oranlarıyla yüksek seviyelere çıktı.