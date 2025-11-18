İzmirspor’da Kılıç önemli açıklamalar yaptı

İzmir'in köklü kulübü İzmirspor'un Başkanı Mustafa Kılıç, kulübün maddi durumu ve tesisleşme konuları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta zirve mücadelesi veren İzmir ekibinde başkan Kılıç, sezon başından beri oyuncu ve teknik heyetlerine verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade etti. Kılıç, İzmirspor A Takımı'nda forma giyen futbolculara kazandıkları maçlardan dolayı hak ettikleri prim ve maaş ödemelerinin yapıldığını, sporculara kulübün borcunun olmadığını belirtti. Tesisleşme ile ilgili de müjde veren Kılıç, proje aşamasına geçildiğini ve en kısa sürede uygulama safhasına başlanacağını kaydetti.