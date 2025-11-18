Menemenli Alp’i BJK denedi

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün altyapısında oynayan 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş altyapısında antrenmana çıkarak denemeye alındı. Siyah-beyazlı kulübün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaptığı çalışmaya katılan genç eldivenle ilgili son kararı Beşiktaş Altyapı Departmanı'nın vereceği bildirildi. Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan kaleci Alp'in fiziğinin, oyun görüşünün ve özgüveninin siyahbeyazlı cephede olumlu izlenim bıraktığı belirtildi. Menemen Futbol Kulübü U17 takımında görev yapan 16 yaşındaki genç file bekçisine kulübünün profesyonel sözleşme imzalatmayı planladığı öğrenildi.

G.SARAY DA TAKİPTE

SARI-LACİVERTLİ İzmir ekibinin formasını giyen kaleci Alp'le Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de yakından ilgilendiği kaydedildi.