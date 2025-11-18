Sergen Yalçın anjiyo oldu

Beşiktaş Kulübü, dün teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğu açıklamasının yapılmasının ardından spor kulüpleri ve TFF tarafından "geçmiş olsun" mesajları yayınlandı. TFF "Başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" derken G.Saray ve F.Bahçe kulüpleri de geçmiş olsun mesajları yayınladı.