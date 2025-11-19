Göztepe’nin Milli gururu

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Göztepe Spor Kulübü sporcuları büyük başarılar elde etti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Göztepe'yi temsil eden Pınar Dönmez, Gültigin Er ve Nazlı Eda Kafkas, farklı branşlarda kazandıkları madalyalarla dikkat çekti. Yüzme branşında yarışan Pınar Dönmez, üstün performansıyla göz doldurdu. 100 metre kurbağalamada birincilik elde eden Dönmez, 200 metre kurbağalamada ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca 4x100 metre karışık kadın bayrak yarışında takımını birinciliğe taşıyan sporcu, 50 metre kurbağalamada da ikinci olarak podyuma çıktı.

GÜLTİGİN BRONZA UZANDI

DUATLON branşında mücadele eden Gültigin Er ise erkekler sprint kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Er'in elde ettiği bu derece, kulüp adına farklı branşlarda da madalya kazanma hedefinin gerçekleşmesine katkı sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Nazlı Eda Kafkas ise takımıyla birlikte turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Kafkas'ın voleybol sahasındaki performansı, takımının organizasyondaki üstün başarısında belirleyici oldu.