Hatayspor çıkış pesinde koşacak

TRENDYOL 1. Lig ekibi Hatayspor, cumartesi günü oynayacağı Pendikspor maçının çalışmalarını ara vermeden sürdürürken, teknik direktör Gökhan Alaş açıklamalarda bulundu. Geride kalan 13 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve sahadan 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle ayrılan Akdeniz ekibinde Alaş, takımın yeniden ayağa kalkacağını söyledi. Teknik Direktör Gökhan Alaş "Pendikspor karşılaşması bizim için yeni bir başlangıç olabilir. Oyuncularımızın çalışma isteğinden çok memnunum. Taraftarımızın desteğiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.