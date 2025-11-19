PFDK’dan Ege’ye ağır fatura

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında dün de 2. Lig'de forma giyen oyuncuların cezalarını açıklarken Ege ekiplerine yine ceza yağdı. Daha önce sevk edilen 1024 futbolcudan Süper Lig'de ve 1. Lig'de oynayan oyuncuların cezalarını duyuran kurul dün de 282 2. Lig oyuncularına ağır fatura kesti. 149 profesyonel hakem ve Süper Lig ile 1. Lig'deki 102 futbolcunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu. Ege'deki takımlar arasında Aliağa Futbol Kulübü'nün 8, Menemen FK'nın 6, Fethiyespor'dan 7, Somaspor'dan 10, Altınordu'dan 7, Muğlaspor'dan 9, Bucaspor 1928'den ise 7 oyuncu ceza aldı.

5 İSME 12 AY CEZA

Ege'den en çok ceza alanlar arasında 12 ay ile Aliağa FK'dan İbrahim Yılmaz, Menemen FK'dan Ahmet Kartal Dede, Fethiyespor'dan Nurettin Çakır, Somaspor'dan Kadir Karış, Muğlaspor'dan Cengiz Ötkün ilk sıralarda yer aldı.

4'Ü HAKEM 36 GÖZALTI

MERSİN merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 36 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi. 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.