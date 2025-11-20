A Milli Futbol Takımı’nda rota oluşturuluyor!

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde altın çağını yaşayan Türkiye A Milli Futbol Takımı gözünü Play-Off'lara çevirdi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında rotasyonlu kadrosuyla lider İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak övgü alan Türkiye, 13 puanla ikinci sırada yer aldı. Milli takım Play-Off'a birinci torbadan katılma hakkını elde ederken, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası biletini almak için Play-Off oynayacak. Play-Off Turu kura çekimi ise bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

HEDEFE İKİ 90 DAKİKA KALDI

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edeceği Play-Off Turu'nda maçlar, Mart 2026'da oynanacak. Yarı Final maçları 26 Mart'ta, final ise 31 Mart'ta oynanacak. Milli takımın 1. torbada yer alacağı kura çekiminde 4. torbada yer alan bir ekiple eşleşecek. Ve tek maç üzerinden oynanacak mücadele Türkiye'de yapılacak. A Milli Takım, turu geçmesi halinde finalde 2. ve 3. torbadaki ekiplerin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Bu maçın hangi sahada oynanacağı ise kura çekimi sonrası belirlenecek.