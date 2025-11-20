Adnan Menderes Stadı’nda sona doğru

AYDIN'DA depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılmasına başlanan Adnan Menderes Stadyumu'nda çalışmalar yüzde 75'e ulaşırken, profesyonel liglere ev sahipliği yapabilecek konumda olan 6 bin kişilik modern tesisin 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete sunulması hedefleniyor. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, projenin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Savaş, "Aydın'ın önemli yatırımlarından biri olan Adnan Menderes Stadyumu'nun yapım sürecinde gelinen nokta bizleri memnun ediyor. Çalışmalar yüzde 75 seviyesine ulaşmış durumda. Sahada görev yapan tüm ekipler gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Hedefimiz, bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak Aydınlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak" ifadelerini kullandı.

"HER YATIRIMIN ARKASINDAYIZ"

KENTİN sportif geleceğine değer katan her yatırımın arkasında durduklarını vurgulayan Savaş, "Aydın'ın ihtiyaçlarına cevap veren, şehrimizin gelişimine katkı sunan her projeyi yakından takip ediyoruz. Adnan Menderes Stadyumu'nun tamamlanmasıyla birlikte Aydın'ın önemli bir eksikliği giderilmiş olacak. Süreç boyunca emeğini ortaya koyan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.