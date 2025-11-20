Ege’de hüzün var!

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri Bucaspor 1928, Altınordu ve Nazilli Spor bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hem sahadaki kötü performans hem de bazı kulüplerde yaşanan disiplin cezaları, Ege futbolunda derin bir krize işaret ediyor. Sezona büyük sıkıntılarla başlayan Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 11 maçta galibiyet elde edemezken üç beraberlik ve sekiz mağlubiyetle yalnızca üç puan toplayabildi ve son sıraya demir attı. Kulüp, bir de bahis skandalı nedeniyle ağır cezalarla sarsıldı. Buğra Akçagün, Aybars Gök ve Muzaffer Buğra Hotur'un 45 gün; Ali Emir Pervanlar ve Umut Hepdemirgil'in üç ay; Şerif Doğan ve Hasan Can Yıldız'ın ise dokuz ay men cezası alması, zaten zor durumda olan kadroyu iyice zayıflattı. Altınordu da tıpkı Bucaspor 1928 gibi sezona büyük bir çöküşle başladı. Geçmişte altyapısıyla Türkiye'nin en çok konuşulan kulüplerinden biri olan kırmızı- lacivertliler, çıktıkları 11 maçta dört beraberlik ve yedi mağlubiyet alarak yalnızca dört puanda kaldı. Takım, bu süreçte sadece dört gol atarak hücum hattında büyük bir verimsizlik sergiledi. Altınordu da aynı soruşturma kapsamında Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı ve Umut Kesici'nin 45 gün; İzlem Anıl Balakkız, Mustafa Kocabaş ve Arif Şimşir'in üç ay; Uğur Çetinkaya'nın ise dokuz ay ceza almasıyla kadro yapısında büyük bir darbe aldı.

BAL'IN KIYISINA GELDİ

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nazilli Spor ise bu sezon beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Ligde oynadığı maçlarda istikrarlı bir performans sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, tıpkı diğer Ege temsilcileri gibi galibiyet hasretini sürdürüyor. Yönetimsel hatalar nedeniyle transfer yapamayan Aydın temsilcisi BAL'ın kıyısında dans ediyor.