KSK kaynıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka'da Glint Manisa Basket maçının ardından önemli ayrılıklar yaşandı. Karşıyaka'da genel menajer Nihat Mala'nın görevini bıraktığı ifade edildi. Mala geçen sezon başında göreve gelmiş, ağır ekonomik koşullara karşın takımın ligde kalmasına yardımcı olmuştu. Yönetimin geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığı Mala'nın kararından vazgeçmeyeceği gelen bilgiler arasında. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş Manisa Basket mağlubiyeti sonrasında başantrenörleri Candost Volkan ve genel menajer Nihat Mala'nın arkalarında olduğunu belirterek destek vermişti. Başkan Aygün Cicibaş'ın Nihat Mala ile tekrar bir araya gelip görüşme yapması bekleniyor.

DEĞİŞİM KAPIDA

Karşıyaka'da ABD'li guard Chris Chiozza'nın kaderi belli oldu. Yeşil-kırmızılılarda uzun zamandır performans düşüklüğü sebebiyle gündemde olan ABDli oyun kurucu, son olarak Manisa Basket maçında Karşıyaka yöneticisi Deniz Köse'ye havlu fırlatmasıyla büyük bir krize neden olmuştu. Chiozza için kararın verildiği öğrenildi. ABD'li guard Chris Chiozza ile resmen yollar ayrıldığı bildirildi. İzmir temsilcisi, düşme hattında yer alırken, yönetimin bu kararla kapsamlı bir değişimin içine gireceği ifade edildi.