LeBron rekor kırdı Lakers maçı kazandı

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 140-126 mağlup etti. Sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez Lakers 5'inde parkeye çıkan 40 yaşındaki LeBron James, 11 sayı ve 12 asist kaydederken, Luka Doncic 37 sayı ve 10 asistle galibiyetin mimarı oldu. Vince Carter'ı geride bırakan LeBron James, NBA'de 23 sezon forma giyen tek oyuncu olarak tarihe geçti. James ayrıca ilk yarıda attığı iki üç sayılık atışla Reggie Miller'ı geçti ve NBA tarihinin en çok üç sayılık atış yapan oyuncular sıralamasında altıncı sıraya yerleşti. Dört kez NBA şampiyonu olan James, çift haneli sayı performans serisini de 1293 maça çıkardı