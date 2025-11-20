Manisa BŞB doludizgin

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Manisa BŞB, taraftarı önünde konuk ettiği İstanbul BŞB'yi 3-2 mağlup etti. Maça oldukça etkili başlayan Manisa temsilcisi, rakibi karşısında ilk seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti. İyi oyununu ikinci sette de devam ettirmeyi başaran Ege ekibi, rakibine fırsat vermedi ve 25-23'lük skorla setlerde farkı 2'ye çıkardı. Üçüncü sette istediği performansı sergileyemeyen Manisa BŞB, 20-25'lik skorla durumun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Dördüncü sette de düşüşünü sürdüren Manisa temsilcisi, İstanbul BŞB'ye 21-25'lik sonuçla kaybederken, durum 2-2'ye geldi. Karar setine giden müsabakada Manisa Büyükşehir Belediyespor, kötü geçirdiği iki setin ardından adeta kendine geldi ve seti 15-13, karşılaşmayı da 3-2 kazanmasını bildi. Bu sonuçla Manisa temsilcisi üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.