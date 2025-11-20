Manisa FK’yı Luis Diony ayakta tutuyor

TRENDYOL 1. Lig'de ateş hattında yer alan Manisa FK'da Luis Diony, bu sezon attığı 6 golle siyah-beyazlı ekibin gol yükünü sırtlıyor. Geçen sezonu Bandırmaspor'da geçiren ve 20 maçta 6 gol kaydeden Diony, Manisa temsilcisiyle gösterdiği performansla şimdiden geçen yılki istatistiğini yakalamayı başardı. Bu sezon Manisa FK formasıyla attığı 6 golle geçmiş yılı geride bırakacağının sinyallerini veren Fransız golcü, takımın şu ana kadarki en skorer ismi konumunda bulunuyor. Düşme potasına gerileyen siyah-beyazlı ekipte, 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun performansı bu olumsuz atmosferde takıma bir nebze olsun moral verdi. Manisa FK'nın bu sezon sahaya çıktığı 13 maçın tamamına ilk 11'de başlayan Diony, attığı gollerle taraftarın alkışını toplamayı başardı.