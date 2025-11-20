Menemen FK’da Kısa’nın inancı tam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta dar bir kadro ile mücadele eden Menemen FK'da teknik patron Bilal Kısa önemli oyuncularından uzun bir süre yoksun mücadele edeceklerini ifade etti. Bilal Kısa, "Tüm kulüplerde olduğu gibi bizim ekibimizde de bahis soruşturmasından 6 oyuncumuz ceza aldı. Ceza alan isimler arasından 4 futbolcumuz sürekli kullandığımız oyunculardı. Ayrıca takım içinde önemli 3 futbolcumuz da kadro dışı. Ancak mücadelemize devam edeceğiz. Pes etmek yok. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Menemen FK'da Onur Akdeniz, Seçim Can Koç ve Eyüp Poyraz'ın kadro dışı kalması hakkında da konuşan teknik direktör Bilal Kısa, "Takım için de önemli rolleri olan oyuncuların kadro dışı kalma kararını almak kolay olmadı. Şuan bu arkadaşlarımızı kullanamıyoruz ve takımdan ayrı çalışıyor. Ancak ilerleyen haftalarda ne olur belli olmaz" ifadelerini kullandı.