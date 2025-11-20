Son dakika: Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcı Gürlek: İlerleyen günlerde bir operasyon daha olabilir

'KULÜP BAŞKANI VE YÖNETİCİLER DE OLABİLİR'

Gürlek,"Bu soruşturmanın ucu kime giderse gitsin sonuna kadar gideceğiz. Kulüp başkanları ve yöneticiler de olabilir." ifadelerini kullandı.

'BİLİNEN İSİMLERİN DAHİL OLACAĞI OPERASYON GÖREBİLİRSİNİZ'

Spordan sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam da bahis soruşturmasına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde bilinen isimlerin de dahil olabileceği bir operasyon görebilirsiniz. İngiltere, Almanya gibi ülkelerde legal olan bahis şirketleri ülkemizde yasa dışıdır. Bu şirketlerden de bilgi talep ettik, bilgiler gelmeye devam ediyor." diye konuştu.