Aliağa Petkimspor Avrupa’da son 16’da

FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki son maçında Romanya'da CSM Oradea'ya 77-71 mağlup olan Aliağa Petkimspor, liderliği rakibine kaptırmasına rağmen 2'nci sırayı alan en iyi 6 takım arasında yer alarak son 16 turuna adını yazdırdı. İzmir temsilcisi gruplarını 2'ncilikle bitiren 10 takım arasındaki sıralamada 3'üncü sırayı alarak 2'nci tur biletini kaptı. Petkimspor'un yeni rakipleri de belli oldu. Aliağa Petkimspor, bir üst turda N Grubu'nda yer aldı. İzmir ekibinin yeni rakipleri Dinamo Sassari (İtalya), Zaragoza (İspanya), Peristeri (Yunanistan) oldu. Aralık ayında başlaması planlanan 2'nci turda grup maçları sonunda ilk 2'de yer alacak 8 takım çeyrek finale yükselecek. Petkimspor, "Tarihimizde ilk kez katıldığımız FIBA Avrupa Kupası'nda 2'nci turda yola devam ediyoruz" mesajı paylaştı.