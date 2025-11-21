Bahis soruşturması genişliyor: Operasyona devam!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle başlatılan soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek dün düzenlediği basın toplantısında futbolda bahis soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın geçtiğimiz mayıs ayında başlatıldığını vurgulayan Gürlek, "TFF'nin yürüttüğü idari soruşturma ile bizim yürüttüğümüz adli soruşturma farklıdır. PFDK sevkleri bizi bağlamaz" dedi.

"MASAK RAPORLARI ÖNEMLİ"

"Elimizi güçlendiren en önemli unsurlardan biri MASAK raporu" diyen Başsavcı Gürlek, "İş birliği yaptığımız kurumlar var; INTERPOL ve UEFA ile anlaşmalarımız mevcut. KKTC, Karadağ ve Gürcistan'da bahis oynatıldığı tespit edildi. Bu süreçte 8 kişi tutuklandı. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz ve bu sürecin devam eden liglere zarar vermesini istemiyoruz. Yurt dışında legal olan sitelerden de bilgi talep ediyoruz; bu işin yurt dışı ayağı çok daha büyük. Şu anda sadece yasa dışı bahis ve şike dosyalarına bakan 3 savcı görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

"HER IBAN İNCELENECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "Bu soruşturmanın ucu kime giderse gitsin sonuna kadar gideceğiz. Kulüp başkanları ve yöneticiler de olabilir. Bir spor yorumcusunun yasa dışı bahis şirketinden eşinin adıyla bahis oynadığını tespit ettik. İsmini vermeyeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor. Aklama Büro'ya ihbarda bulunduk. Kaynağı belirsiz para girişi varsa inceliyoruz. Mersin'deki hakemlerin yer aldığı soruşturma, farklı bir illegal bahis ve aklamayla ilgili dosya yürütülürken suç tespit edildi. Havuzda tespit edilen her IBAN incelenecek. 'Hakemler maç oynadı, para kazandı' algısı yanlış. Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var, onu da araştırıyoruz. Sürecin fazla uzamasını istemiyoruz" diye konuştu

ŞİMDİYE KADAR 8 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı. TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöeticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verildi. Son olarak Antalya'da da bahis soruşturması için dosya açıldı. Antalya'da dosya da İstanrak bul'a gönderildi. İstanbul Cumhuridosya İstanbul'a İstanyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.