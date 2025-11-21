Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans ortaya koyan Galatasaray'da, Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Bir süredir ülkesi Arjantin'de bulunan yıldız golcü Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli ara dolayısıyla izinli olan Galatasaray'ın golcü futbolcusu, sarı-kırmızılı takımın dün gerçekleştirdiği idmanda yer aldı. Mauro Icardi'nin izin süresini Arjantin'de geçirmesi, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmış, futbolcunun teknik heyetten ek izin talep ettiği ileri sürülmüştü. Victor Osimhen'in sakatlanmasıyla yarın oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Arjantinli yıldız futbolcunun İstanbul'a dönmesi teknik heyetin de elini iyice rahatlattı.

OSİMHEN TELAŞI

Bu arada Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi için İstanbul'a gelen Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği netlik kazanmadı. Ligde G.Birliği, Şampiyonlar Ligi'nde de Gilloise maçlarını kaçırması beklenen yıldız golcünün 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişebileceği iddia edildi.

CASTİLLO İDDİASI

Galatasaray'ın Danimarka kulübü Midtylland forması giyen orta saha oyuncusu Denil Castillo ile ilgilendiği iddia edildi. 21 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın scout ekibinin 1.5 yıldır izlediği bildirildi. 2024 yılında Shakhtar'dan Midtjylland'a transfer olan Castillo, Danimarka'da büyük bir çıkış yakaladı. Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Ekvadorlu orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro. Aslan, ocak ayında oyuncu için kulübüne teklif götürecek.