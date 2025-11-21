PFDK’dan ceza yağdı: O isimler arasında İrem Derici’nin kardeşi de var!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında dün 3. Lig'den sevki gerçekleşen futbolculara ceza yağdırdı. 10 Kasım tarihinde Disiplin Kurulu'na sevk edilen 3. Lig'deki 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Cezalardan Ege kulüpleri de nasibini aldı. Ege'yi Üçüncü Lig'de temsil eden toplam 11 kulüpten 82 futbolcu hak mahrumiyeti cezalarına çaptırıldı. En çok futbolcusu ceza alan ekipler 10 futbolcuyla Uşakspor ve Tire 2021 olurken, Ayvalıkgücü Belediye ise 9 isimle listede yer aldı.

6 OYUNCUYA BİRER YIL

Ege'nin beş köklü takımından 6 futbolcu ise en üst sınır olan 12 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılarak büyük şok yaşadı. Altay'da Onur Efe ve tecrübeli futbolcu Murat Uluç, Karşıyaka'da Erol Züngür, Bornova 1877'de Fatih Demirlek, Balıkesirspor'da Furkan Yardım ve Söke 1970'te İbrahim Bağcı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12'şer ay ceza aldı. Tek futbolcusu kurula sevk edilen Nazillispor'da ise Yusuf Mert Yıldırım için 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ DE CEZA YEDİ

FUTBOLDA yürütülen kapsamlı yasa dışı bahis soruşturmasında ceza alan isimlerden biri kamuoyunda dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Kasım 2025 tarihli toplantısında, 282 futbolcunun disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Bu isimlerden biri de Kırklarelispor forması giyen 20 yaşındaki Rüzgar Derici oldu. Cezanın ardından kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer detay ise Rüzgar Derici'nin ünlü şarkıcı İrem Derici'nin kardeşi olması. Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Rüzgar Derici'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" açıklamasıyla futbolcunun aldığı cezayı açıklamıştı.

KADRO DIŞI KALDI

VERİLEN ceza gereği genç futbolcu, 1 yıl boyunca sahaya çıkamayacak ve takım faaliyetlerine katılamayacak. Olay, hem futbol camiasında hem magazin dünyasında büyük ses getirdi. Ceza süresi boyunca sahalardan uzak kalacak olan Derici, kulüp tarafından da kadro dışı bırakılmış durumda.