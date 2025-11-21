Yolun sonu Amerika olsun

2026 Dünya Kupası Play-Off etabı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA Merkezi'nde, dün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin Play-Off etabındaki ilk rakibi Romanya oldu. A Milli Futbol takımımız ilk maçı kazanması halinde final maçını, Kosova- Slovakya eşleşmesinin galibiyle yapacak. 24 yıldır Dünya Kupası'na hasret kalan Türkiye, Amerika kıtasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla gerçekleştirilecek dev organizasyonda yer almak için iki kritik 90 dakika oynayacak. Ay-yıldızlılar, daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran, Mircea Lucescu'nun başında yer aldığı Romanya ile 26 Mart 2026'da sahasında karşı karşıya gelecek.

FİNAL 31 MART 2026'DA

Türkiye, bu eşleşmeden galibiyetle ayrılması halinde ise Dünya Kupası bileti için Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, daha önce 26 kez karşı karşıya geldiği Romanya karşısında 5 galibiyet aldı. Türkiye, 14 karşılaşmayı kaybederken 7 maçta eşitlik bozulmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce 3 kez karşılaştık ve hiç galibiyet alamadık.

"LUCESCU'YU İYİ TANIYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, Play-Off turu kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yarı finalde Romanya eşleşmesini yorumlayan İtalyan teknik adam, "Teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı. Slovakya'nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak, ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok" dedi.

TFF HAREKETE GEÇTİ

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, mart ayında oynanacak Play- Off karşılaşmaları için kulüplere yaptığı erteleme talebi Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) harekete geçirdi. A Milli Takım'ın İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella, kulüplerden önemli bir talepte bulunmuş, "Mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa, futbolcularımızla birkaç gün daha fazla çalışabilirsek çok sevinirim" sözleriyle erteleme isteğini açıkça dile getimişti. İtalyan teknik adamın, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) durumu resmi olarak ilettiği ortaya çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. TFF'nin önümüzdeki günlerde Süper Lig kulüpleriyle bir araya gelerek 27'nci haftanın ertelenmesi yönünde karar alacağı iddia ediliyor. Planlamaya göre 27'nci hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe kaydırılacak.