Altay’da 3 oyuncu idmana çıkmadı

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da bahis soruşturmasına karışan 8 futbolcudan 3'ü cezalarının uzun olması nedeniyle antrenmanlara katılmıyor. Siyah-beyazlı takımda 12'şer ay hak mahrumiyeti cezası alan 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç ve sağ kanat Onur Efe'nin (23) yanı sıra 9 ay ceza verilen orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun (24) idmana çıkmadığı öğrenildi. Altay'ın 10 maçta attığı 8 golün 6'sına bu 3 futbolcu imza atmıştı. Hücumun önemli isimlerinden Ali 3, Onur 2, Murat ise 1 kez rakip fileleri sarstı. Tahkim Kurulu'na yapılacak itirazlar sonrası cezalarda indirime gidilmezse bu isimlerle ilgili kararı yönetim verecek.