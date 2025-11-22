Aydın’ın Sultanları ateş hattından çıktı

SULTANLAR Ligi'ne bu sezon istediği gibi başlayamayan ve 5 maçta tek galibiyetle ateş hattında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, önceki gün deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Bahçelievler Belediyespor'u set vermeden mağlup ederek nefes aldı. Sezona üst üste 3-0'lık Galatasaray ve Göztepe yenilgileriyle giren mavi-beyazlılar, 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almıştı. Daha sonra İlbank'a 3-1 ve geçen hafta Vakıfbank'a 3-0 yenilen Aydın'ın Sultanları Bahçelievler karşısında aldığı galibiyetle düşme hattından kurtuldu. Aydın ekibi, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçın tüm biletleri tükendi.