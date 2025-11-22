Göztepe filede ateş hattında

SULTANLAR Ligi'ne bu sezon geri dönen Göztepe, ligin 6. haftasında yine galibiyet ile tanışamadı. Sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisi İlbank'a konuk olduğu karşılaşmadan 3-1 skorla mağlup ayrıldı. İzmir'in Sultanları, müsabaka boyunca oyun disiplinini korusa bile kritik anlarda gereken hamleleri yapamadı. Bu sonuçla beraber Göztepe, tek galibiyetini ikinci haftada Aydın BBSK karşısında 3-0 skorla aldı. Sarı-kırmızılılar, altı haftanın ardından 4 puan toplayarak ateş hattında 13. basamakta yer aldı. Göztepe Kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, İlbank maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, gelecek karşılaşmalar için daha çok çalışacaklarını dile getirdi.