Göztepe’de Samba rüzgarı!

SÜPER Lig'de son iki maçını kazanan ve milli ara dönüşü pazar günü evinde Kocaelispor'u konuk edecek olan Göztepe'de bir yandan da devre arasında yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor. Bilindiği gibi Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Avrupa hedefine ulaşmak için özellikle takım içerisindeki rekabeti artıracak takviyeler yapmaları gerektiğini söylemişti. Özellikle forvet bölgesine oyuncu bakan sarı-kırmızılıların adresi yine Brezilya oldu. Kadrosunda altı Brezilyalı futbolcu barındıran İzmir ekibi Sao Paulo'da forma giyen Pablo Maia'nın ardından Gremio'nun golcü yıldızını da gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Brezilya temsilcisinde forma giyen Andre Henrique Martins'i istediği iddia edildi.

MANCE DEVREYE GİRDİ

SARI-KIRMIZILILARIN Brezilya'dan etirdiği forvetlerden memnun olduğu yüzden de takıma en az bir Samba cı daha katmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Oyuncunun da özellikle Göztepe'den Leipzig'e giden Romulo'yu örnek aldığı ve Avrupa'da oynama hayaline ulaşmak için Göztepe'ye sıcak baktığı öne sürüldü. Futbola ülkesinin takımlarından Capivariano'da başlayan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sırasıyla Marcilio Dias, Hercilio ve Gremio forması giydi. Son üç sezondur Brezilya ekibinin formasını giyen yıldız futbolcu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla gündeme oturdu. Henrique, bu sezon 33 maçta görev yaparken, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan oyuncunun transferi için Ivan Mance'nin bizzat devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

EFKAN YİNE SAHNE ALACAK

SÜPER Lig'de yarın evinde Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe'de son haftaların çıkışa geçen oyuncusu Efkan Bekiroğlu'na yine ilk 11 yolu gözüktü. Son maçlarda Beninli orta saha Junior Olaitan'ın sakatlığı ve disiplin sorunları nedeniyle yedek kalmasının ardından formayı kapan Efkan'ın Kocaelispor maçında da sahada yer alacağı bildirildi. Oynadığı zamanlarda etkili olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Göztepe formasıyla 11 maça çıktı. Efkan, 11 müsabakada 408 dakika forma giyerken 2 gol ve 1 asistle oynadı.