Güreşte hedefimiz 2028 ABD

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın milli güreşçiler için bir kriter olmadığını dünya şampiyonası ve olimpiyatları baz aldıklarını söyledi. 6. İslami Dayanışma Oyunları'na A takımıyla gelmediklerini, Riyad'da şu ana kadar 5 madalya kazandıklarını dile getiren Akgül, "Altın madalya çıkaramadık ama halen müsabakalarımız devam ediyor. Buraya genç ve gelişime açık sporcularımızla geldik. Hep söylüyoruz, 'bir değişim süreci içerisindeyiz' diye. İyi de mücadele ettiler, mücadele istiyoruz minderde yenmek de yenilmek de var. Ama 'mücadele edin, kanınızın son damlasına kadar savaşın' diyoruz. Bizim için hedef her zaman dünya şampiyonaları ve olimpiyatlardır, Avrupa da değil" dedi.

TOPARLANMA SÜRECİNDEYİZ

Olimpiyat başarısının yeniden geleceğine inancının tam olduğunu aktaran Akgül, "Kolay değil, 3-4 senedir yıpranan bir milli takım var. Onları toparlamak gerçekten kolay değil. Hakkıyla kamp yapamadılar, hakkıyla turnuvaya gidemediler. Hal böyle olunca da sonucunu biz alıyoruz. Ama toparlayacağız, biz her zaman sporculuk hayatımızda da hep zorlukların üstesinden gelen bir insan olduk. Başarıyı kazanmak zor olacak ama biz de başaracak güç ve azim var. İyi niyetimizi 'Yaradan' görüyor, inşallah azimle, inançla çalıştıktan sonra olimpiyatlarda da başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

RIZA KAYAALP GERİ DÖNÜYOR

2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıklarına ilişkin de Akgül, şöyle konuştu: "Özellikle ağır sıklette Rıza'nın (Kayaalp), benim ve Yasemin'in (Adar) olmayışıyla eksi 3 ile başlıyoruz. Aslında önceden de aynı madalyalar çıkıyordu bir de artı 3 biz yazıyorduk. Artık biz federasyon başkanı olduk önemli bir görevdeyiz. Yasemin Adar'ın da inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda önemli bir görevi olacak, o da artık Türk sporuna hizmet edecek. Biliyorsunuz, Rıza kardeşimiz için Allah'a şükür olumlu bir haber geldi, Ocak 2026 itibariyle güreşmeye başlayacak. Kendisinin de devam etme yönünde bir takdiri var. Rıza'nın gelmesi takıma çok ivme kazandıracak, moral ve motivasyon açısından da iyi olacak. Takımda bir abiye bir kaptana ihtiyaç vardı, onun gelmesi de bir ivme katacaktır. Yöneticiyken Rıza'yı dışarıdan izlemek de büyük bir keyif olacak."