Manisa potada Beşiktaş’a karşı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmandaki Ege derbisinde Karşıyaka'yı 80-69 mağlup eden Manisa Basket, bugün lider Beşiktaş'ın konuğu olacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak 9'uncu hafta mücadelesini Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 8 müsabakada 3 galibiyet alarak 13'üncü sırada yer alan Manisa temsilcisi, 8'de 8 yapan siyah-beyazlı ekip karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmak için mücadele verecek. Manisa temsilcisi, güçlü rakibini mağlup ederek hem galibiyet serisi başlatmak hem de alt sıralarla bağını koparmak istiyor.

