Saran’ın hayali Sörloth

SÜPER Lig'de şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe'de hedef ocak ayında golcü transferi. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldızı gündemine alırken Avrupa transfer piyasasında adından en çok söz edilen kulüplerden biri oldu. Son olarak Napoli'nin yıldızı Romelu Lukaku'nun adı Fenerbahçe ile geçti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gönlündeki tek ismin Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth olduğu otaya çıktı. İspanya ekibin bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Sörloth, sürekl oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğlları, Sörloth'u iknaya çalışacak.

BİZZAT DEVREYE GİRECEK

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran da Sörloth'un transfer edilmesinde ısrarcı. Başkan Saran, Sörloth ile bizzat görüşüp, "Fenerbahçe'de Dünya Kupası'na gidecek formu yakalarsın, milli takım yolun açılır" sözleriyle Norveçli yıldızın aklını çelmeye çalışacak. Atletico Madrid forması altında bu sezon toplamda 14 maçta süre bulan Sörloth, 2 kez gol sevinci yaşadı.