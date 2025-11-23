Altay’a altyapıdan gençlik aşısı

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da 8 futbolcunun bahis soruşturması nedeniyle ceza alması üzerine altyapıdan genç kaleci Süleyman Emre İtir, A takım kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlı takımda tecrübeli file bekçisi Ozan Evrim Özenç (32) ve genç eldiven Ulaş Hasan Özçelik (20) PFDK tarafından 45'er gün hak mahrumiyeti cezası alırken, bu süreçte kaleci eksikliğini gidermek için U19 takımından Süleyman Emre (18) imdada yetişti. Ligde 30 Kasım'da deplasmanda oynanacak Alanya 1221 maçında İzmir temsilcisinin kalesini Galip Semih Mendeş (19) koruyacak. Süleyman ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.