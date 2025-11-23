Aslan geri döndü!

TRENDYOL Süper Lig'in lideri Galatasaray, milli ara dönüşü evinde Gençlerbirliği'ni zorlansa da 3-2 mağlup etmeyi başararak yoluna kayıpsız devam etti. 4. dakikada Kazımcan sol taraftan kullanılan taç atışında topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşu üst direkten döndü. 12'de Sanchez'in pasında Barış Alper'in şutu kaleci Velho'dan döndü. 22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz topu kale alanına ortaladı. Altıpas içinde seken topu Niang dokunarak ağlara gönderdi: 0-1. 43'te Barış Alper'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşu üst direkten döndü ve ilk yarı 0-1 sona erdi.

GOLLER ARKA ARKAYA

İkinci yarıda rakip kalede daha çok pozisyon yakalayan Galatasaray, golleri arka arkaya buldu. 55. dakikada Barış Alper'in pasında Kazım can ceza sahası içi sol çaprazından topu içeri çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1. 57. dakikada Sane'nin pasında savunma arkasına sarkan Icardi karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Velho uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Barış Alper, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 2-1. 60. dakikada Thalisson, Kazımcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 66'da Barış Alper sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu kontrol eden İlkay kalecinin sağından topu filelere yolladı: 3-1. 77. dakikada Samed'in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Metehan ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2. 90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Sallai ve Zuzek arasında yaşanan pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Sallai'yi şiddetli hareketi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Maç 3-2 bitti.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Galatasaray dün ikinci yarıda bulduğu gollerle galip gelirken, iki önemli oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, maçın 14. dakikasında kendini yere bıraktı ve sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi. Bunun üzerine 16. dakikada Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo da sakatlık kabusu yaşadı. İlk yarının sonlarına doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

ICARDİ'YE 100. MAÇ PLAKETİ

SÜPER Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Mauro Icardi dünkü maç öncesi onurlandırıldı. Arjantinli yıldıza özel bir plaket ve sırtında "100" yazan forma, başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız santrfor için kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.