Haydi Bodrum

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli araya 27 puanla lider giren Sipay Bodrum Futbol Kulübü bugün 14'üncü hafta maçında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Gürcan Hasova görev yapacak. Yeşil-beyazlı Ege temsilcisinin teknik direktörü Burhan Eşer, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son olarak evimizde İstanbulspor'u 5-0 yenerek araya zirvede girmiştik. Bu süreçte çok iyi çalıştık. Milli takımlarına giden oyuncularımız oldu. Biz kaldığımız yerden yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

SİPAY Bodrum FK'lı oyuncu Yusuf Sertkaya karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Sertkaya, iyi çalışıp sezona güzel başladıklarını ifade ederek, Süper Lig'i işaret etti. Sertkaya, "Hedeflediğimiz yerdeyiz, inşallah sezonu bu şekilde bitirip tekrar Süper Lig'e çıkacağız. Kupada da hedefimiz devam ediyor ve ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.