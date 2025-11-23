Trabzonspor’da hedef Jeremie Boga

TRABZONSPOR devre arasında hem savunmasını hem de hücum hattını güçlendirmek istiyor. Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu takibi için Fransa'ya gitmişti. İkilinin hedefinde sol kanat Jeremie Boga ve hücum oyuncusu Wesley Said vardı. Yönetim, ilk hamleyi Boga için yapma kararı aldı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Jeremie Boga, Trabzonspor'un radarından düşmedi. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Tekke'nin öncelikli hedefleri arasında bulunuyordu. 1.72 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve forvet arkası Jeremie pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Boga, bu sezon Nice formasıyla Ligue 1'de 18 maçta görev yaptı. 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.